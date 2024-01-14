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Полный провал. Альмерия - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча

Видео

Каталонцы не показали ничего

Полный провал. Альмерия - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" вышла на первое место, но провела свой худший матч в сезоне. 4:18 по ударам с "Альмерией", которая еще не побеждала в текущей Ла Лиге - это что вообще?

Наши Цыганков и Довбик сыграли под стать команде - бледно, неостро, пассивно. Ну, а самым заметным на поле был Серхио Аррибас, только вряд ли он захочет это вспоминать - на счету хавбека "Альмерии" три упущенных шанса забить.

20-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Жирона" - 0:0

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