Полный провал. Альмерия - Жирона 0:0. Видео главных моментов матча
Каталонцы не показали ничего
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Жирона" вышла на первое место, но провела свой худший матч в сезоне. 4:18 по ударам с "Альмерией", которая еще не побеждала в текущей Ла Лиге - это что вообще?
Наши Цыганков и Довбик сыграли под стать команде - бледно, неостро, пассивно. Ну, а самым заметным на поле был Серхио Аррибас, только вряд ли он захочет это вспоминать - на счету хавбека "Альмерии" три упущенных шанса забить.
20-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" - "Жирона" - 0:0
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