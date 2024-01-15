Незабитый пенальти и класс Мбаппе. Ланс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча
Париж уходит в отрыв
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine
"ПСЖ", который не проигрывает в Лиге 1 с 15 сентября, добыл дежурную победу - на сей раз, на поле серебряного призера минувшего сезона.
"Ланс" бился, как умел, и, наверное, игра могла пойти по-другому, забей Франковский пенальти, но так часто бывает во Франции - "ПСЖ" сперва страдает, а затем побеждает на индивидуальном классе Мбаппе.
18-й тур Лиги 1. Ланс. "Феликс Боллар"
"Ланс" - "ПСЖ" - 0:2
Голы: Барколя, 30, Мбаппе, 89
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