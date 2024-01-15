Незабитый пенальти и класс Мбаппе. Ланс - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ", который не проигрывает в Лиге 1 с 15 сентября, добыл дежурную победу - на сей раз, на поле серебряного призера минувшего сезона.

"Ланс" бился, как умел, и, наверное, игра могла пойти по-другому, забей Франковский пенальти, но так часто бывает во Франции - "ПСЖ" сперва страдает, а затем побеждает на индивидуальном классе Мбаппе.

18-й тур Лиги 1. Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "ПСЖ" - 0:2

Голы: Барколя, 30, Мбаппе, 89