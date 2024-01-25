Баски сильнее, чем каталонцы. Атлетик — Барселона 4:2. Видео голов и обзор матча
Братья Уильямс решают
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
Чемпион Испании "Барселона" вылетела из Кубка, проиграв в дополнительное время "Атлетику", где солируют великолепные братья Иньяки и Нико Уильямс.
На счету старшего — победный гол; младший оформил 1+1. У "Барсы" пытался брать инициативу на себя Ямаль, но в 16 лет его эффективность пока не на том уровне, чтобы выигрывать такие матчи.
1/4 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Барселона" - 4:2
Голы: Гурусета, 1, Сансет, 48, Уильямс, 105+1, Нико Уильямс, 120+1 — Левандовский, 26, Ямаль, 32
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