Нечемпионская победа. Страсбур — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча
Париж с трудом одолел середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
"ПСЖ" в гостях быстро повел в счете, но затем упустил нити игры и чудом не потерял очки на поле 10-й команды Лиги 1 "Страсбура".
Эльзасцы вдвое чаще пробивали по воротам (20:9), доминировали в единоборствах (24:13); один раз пробили в каркас. В общем, гордиться Париж может лишь результатом на табло.
20-й тур Лиги 1. Страсбур. "Стад де ля Мено"
"Страсбур" - "ПСЖ" - 1:2
Голы: Баква, 68 — Мбаппе, 31, Асенсио, 49
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