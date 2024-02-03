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Нечемпионская победа. Страсбур — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Париж с трудом одолел середняка

Нечемпионская победа. Страсбур — ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images

UA-Футбол
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"ПСЖ" в гостях быстро повел в счете, но затем упустил нити игры и чудом не потерял очки на поле 10-й команды Лиги 1 "Страсбура".

Эльзасцы вдвое чаще пробивали по воротам (20:9), доминировали в единоборствах (24:13); один раз пробили в каркас. В общем, гордиться Париж может лишь результатом на табло.

20-й тур Лиги 1. Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "ПСЖ" - 1:2

Голы: Баква, 68 — Мбаппе, 31, Асенсио, 49

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