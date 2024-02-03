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У Роке гол и удаление. Алавес — Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Чемпион вышел на третье место

У Роке гол и удаление. Алавес — Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" без половины основного состава победила на поле "Алавеса", который создавал много моментов, но почти ничего не мог реализовать.

У каталонцев лучшим на поле был Илкай Гюндоган — у него гол и ассист. Также отмечаем второй кряду забитый мяч для новичка Витора Роке, которого, однако, сразу после гола удалили не совсем понятно за что.

23-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Барселона" - 1:3

Голы: Саму, 50 — Левандовский, 22, Гюндоган, 49, Витор Роке, 63

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Барселона Алавес (Витория-Гастейс)
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