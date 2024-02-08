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Ткачам помог новичок. Лион — Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Неожиданный результат

Ткачам помог новичок. Лион — Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ol.fr

UA-Футбол
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"Лион" борется за выживание в Лиге 1, а "Лилль" претендует на место в Лиге чемпионов, но в рамках Кубка "Ткачам" удалось удивить фаворита.

Отдельно отметим дебютный гол за "Лион" зимнего новичка Гифта Орбана. Возможно, именно он — тот ключ, который поможет "Ткачам" перевернуть худший сезон с 80-х.

1/8 финала Кубка Франции. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Лилль" - 2:1

Голы: Орбан, 40, Шерки, 47 — Рибейро, 53

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Лион Лилль
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