Ткачам помог новичок. Лион — Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча

"Лион" борется за выживание в Лиге 1, а "Лилль" претендует на место в Лиге чемпионов, но в рамках Кубка "Ткачам" удалось удивить фаворита.

Отдельно отметим дебютный гол за "Лион" зимнего новичка Гифта Орбана. Возможно, именно он — тот ключ, который поможет "Ткачам" перевернуть худший сезон с 80-х.

1/8 финала Кубка Франции. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Лилль" - 2:1

Голы: Орбан, 40, Шерки, 47 — Рибейро, 53