Слишком мало риска. Наполи — Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Дерби Марадоны завершилось без победителя
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isabella Bonotto/Anadolu
"Барселона" и "Наполи" не определили сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Их центрфорварды забили по голу, но это все.
Очевидно, каталонцы играли острее — они превзошли хозяев по ударам в створ 6:1. С другой стороны, даже "Барса" сегодня почти не рисковала, а "Наполи" и подавно. Последние неудачи оставили на командах заметный след.
1/8 финала Лиги чемпионов. Неаполь. "Диего Марадона"
"Наполи" - "Барселона" - 1:1
Голы: Осимхен, 75 — Левандовский, 60
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Наполи - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Пока что без Megogo. Список каналов и дистрибьюторов, которые будут показывать 18-й тур УПЛ
- Томас Тухель прокомментировал свой уход из Баварии
- Развязка, которая запомнится. Монца — Милан 4:2. Видео голов и обзор матча
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн