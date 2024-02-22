Слишком мало риска. Наполи — Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Барселона" и "Наполи" не определили сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Их центрфорварды забили по голу, но это все.

Очевидно, каталонцы играли острее — они превзошли хозяев по ударам в створ 6:1. С другой стороны, даже "Барса" сегодня почти не рисковала, а "Наполи" и подавно. Последние неудачи оставили на командах заметный след.

1/8 финала Лиги чемпионов. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Барселона" - 1:1

Голы: Осимхен, 75 — Левандовский, 60