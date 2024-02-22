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Слишком мало риска. Наполи — Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Дерби Марадоны завершилось без победителя

Слишком мало риска. Наполи — Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Isabella Bonotto/Anadolu

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Наполи" не определили сильнейшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Их центрфорварды забили по голу, но это все.

Очевидно, каталонцы играли острее — они превзошли хозяев по ударам в створ 6:1. С другой стороны, даже "Барса" сегодня почти не рисковала, а "Наполи" и подавно. Последние неудачи оставили на командах заметный след.

1/8 финала Лиги чемпионов. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" - "Барселона" - 1:1

Голы: Осимхен, 75 — Левандовский, 60

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