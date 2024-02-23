Решает команда, а не звезды. Спарта — Галатасарай 4:1. Видео голов и обзор матча
Яркая победа чехов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lukas Kabon/Anadolu
И "Спарта", и "Галатасарай" уверенно лидируют в своих чемпионатах, но их очная встреча не была равной — чехи сыграли гораздо сильнее.
Да, за турок бегают Икарди, Мертенс, Заха, Тете, Торрейра, но что с того, если их командный темп в разы ниже? "Спарта" уничтожила заезжих звезд своей интенсивностью во втором тайме.
Плей-офф раунд Лиги Европы. Прага. "Эпет Арена"
"Спарта" - "Галатасарай" - 4:1
Голы: Пресиадо, 8, Туци, 74, Хараслин, 80, Кухта, 90+6 — Бардакчи, 16
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