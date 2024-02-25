Сенсация от худших в истории. Альмерия — Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

"Альмерия" остановила дома "Атлетико", который выглядел выжатым лимоном после Лиги чемпионов.

Героем матча стал арендованный у "Милана" Лука Ромеро. Ну, а изюминка в том, что "Альмерия" - худшая команда в 95-летней истории Ла Лиги. Ее безвыигрышная серия не имеет аналогов — она длится уже 29 матчей подряд.

26-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Ромеро, 27, 64 — Корреа, 2, де Пауль, 57