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Сенсация от худших в истории. Альмерия — Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Большой день для Луки Ромеро

Сенсация от худших в истории. Альмерия — Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images

UA-Футбол
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"Альмерия" остановила дома "Атлетико", который выглядел выжатым лимоном после Лиги чемпионов.

Героем матча стал арендованный у "Милана" Лука Ромеро. Ну, а изюминка в том, что "Альмерия" - худшая команда в 95-летней истории Ла Лиги. Ее безвыигрышная серия не имеет аналогов — она длится уже 29 матчей подряд.

26-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Атлетико" - 2:2

Голы: Ромеро, 27, 64 — Корреа, 2, де Пауль, 57

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Атлетико (Мадрид) Альмерия
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