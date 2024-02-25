Сенсация от худших в истории. Альмерия — Атлетико 2:2. Видео голов и обзор матча
Большой день для Луки Ромеро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francisco Macia/Quality Sport Images
"Альмерия" остановила дома "Атлетико", который выглядел выжатым лимоном после Лиги чемпионов.
Героем матча стал арендованный у "Милана" Лука Ромеро. Ну, а изюминка в том, что "Альмерия" - худшая команда в 95-летней истории Ла Лиги. Ее безвыигрышная серия не имеет аналогов — она длится уже 29 матчей подряд.
26-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" - "Атлетико" - 2:2
Голы: Ромеро, 27, 64 — Корреа, 2, де Пауль, 57
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