И победили, и отдохнули. Ман Сити — Копенгаген 3:1. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Сити" после гостевых 3:1 с тем же счетом обыграл "Копенгаген" и на своем поле, причем все голы забил еще до перерыва.

Во втором тайме команда Пепа Гвардиолы явно берегла силы, и это понятно — в текущем сезоне борьба за титул в АПЛ особенно жесткая, и троих лидеров - "Ливерпуль", "Сити" и "Арсенал" - разделяют лишь два очка.

1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Манчестер. "Этихад"

"Ман Сити" - "Копенгаген" - 3:1

Голы: Аканджи, 5, Альварес, 9, Холанд, 45+3 — Эльюнусси, 29