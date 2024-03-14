Фатальный промах Лаутаро. Атлетико — Интер 2:1 (по пен 3:2). Видео голов и обзор матча
Лидер Серии А неожиданно вылетает из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images
"Атлетико" идет лишь 5-м в Примере, а "Интер" доминирует в Серии А, но сегодня этого вообще не было заметно. "Матрасники" играли первым номером, создали больше шансов и довели игру до серии пенальти, где мастерство показал Ян Облак.
Ну, и финальный промах от Лаутаро Мартинеса тоже отмечаем — такая грубая ошибка несомненно войдет в футбольный фольклор, как некогда 11-метровый Дэвида Бекхэма.
1/8 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" - "Интер" - 2:1 (по пен 3:2)
Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 — Димарко, 33
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