Россонери идут дальше. Славия — Милан 1:3. Видео голов и обзор матча
И в гостях тоже победили
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lukas Kabon/Anadolu
"Милан" после домашних 4:2 не стал расслабляться и победил "Славию" также на ее поле. Все три мяча россонери забили еще до перерыва.
Для команды Стефано Пьоли это четвертая победа кряду во всех турнирах. Ну, а чехи окончательно покидают еврокубки.
1/8 финала Лиги Европы, ответный матч. Прага. "Фортуна Арена"
"Славия" - "Милан" - 1:3
Голы: Юрасек, 84 — Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Рафаэл Леау, 45+6
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