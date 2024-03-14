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Россонери идут дальше. Славия — Милан 1:3. Видео голов и обзор матча

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И в гостях тоже победили

Россонери идут дальше. Славия — Милан 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lukas Kabon/Anadolu

UA-Футбол
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"Милан" после домашних 4:2 не стал расслабляться и победил "Славию" также на ее поле. Все три мяча россонери забили еще до перерыва.

Для команды Стефано Пьоли это четвертая победа кряду во всех турнирах. Ну, а чехи окончательно покидают еврокубки.

1/8 финала Лиги Европы, ответный матч. Прага. "Фортуна Арена"

"Славия" - "Милан" - 1:3

Голы: Юрасек, 84 — Пулишич, 33, Лофтус-Чик, 36, Рафаэл Леау, 45+6

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Славия (Прага) Милан
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