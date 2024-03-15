Поиздевались повторно. Ливерпуль — Спарта 6:1. Видео голов и обзор матча
Избиение
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chris Brunskill/Fantasista
"Ливерпулю" оказалось мало гостевых 5:1, и на "Энфилде" он устроил "Спарте" повторную порку. Она оказалась такой болезненной, что уже к 15-й минуте счет был 4:0 в пользу англичан.
Лучшим игроком встречи стал, конечно, Мохамед Салах — у него гол и три ассиста. Кто в ЛЕ способен остановить египтянина — пока вопрос на засыпку.
1/8 финала Лиги Европы, ответный матч. Ливерпуль. "Энфилд"
"Ливерпуль" - "Спарта" - 6:1
Голы: Нуньес, 7, Кларк, 8, Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослаи, 48 — Бирманчевич, 42
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