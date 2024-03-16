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Дежурные промахи Довбика. Хетафе — Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Каталонцы опять проиграли на выезде

Дежурные промахи Довбика. Хетафе — Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" проиграла пятый из шести последних выездных матчей, пропустив от "Хетафе", который вышел на поле без номинального форварда.

Спасти каталонцев мог наш Артем Довбик, но упустил два отличных шанса — по одному на каждый тайм. Таким образом, безголевая серия украинца достигла уже 9 матчей. Тревожный звоночек перед играми сборной.

29-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Жирона" - 1:0

Гол: Сантьяго, 34

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Хетафе Жирона
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