Дежурные промахи Довбика. Хетафе — Жирона 1:0. Видео гола и обзор матча
Каталонцы опять проиграли на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
"Жирона" проиграла пятый из шести последних выездных матчей, пропустив от "Хетафе", который вышел на поле без номинального форварда.
Спасти каталонцев мог наш Артем Довбик, но упустил два отличных шанса — по одному на каждый тайм. Таким образом, безголевая серия украинца достигла уже 9 матчей. Тревожный звоночек перед играми сборной.
29-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Жирона" - 1:0
Гол: Сантьяго, 34
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