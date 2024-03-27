Ни слова о защите. Испания — Бразилия 3:3. Видео голов и обзор матча
Ярко, красиво и довольно качественно от обоих
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images
Испания и Бразилия затеяли голевую перестрелку в Мадриде. Наверное, хозяева выглядели чуть качественнее, но их подвели глупые ошибки в защите — в частности, от вратаря Унаи Симона.
Ну, и еще одно впечатление от матча — уже в 16 лет Ламин Ямаль становится лидером взрослой сборной. Скажите честно, вы можете в такое поверить?!
Товарищеский матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Испания — Бразилия 3:3
Голы: Родри, 12, 87 (оба — с пенальти), Ольмо, 36 — Родриго, 40, Эндрик, 50, Пакета, 90+6 (с пенальти)
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