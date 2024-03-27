Ни слова о защите. Испания — Бразилия 3:3. Видео голов и обзор матча

Испания и Бразилия затеяли голевую перестрелку в Мадриде. Наверное, хозяева выглядели чуть качественнее, но их подвели глупые ошибки в защите — в частности, от вратаря Унаи Симона.

Ну, и еще одно впечатление от матча — уже в 16 лет Ламин Ямаль становится лидером взрослой сборной. Скажите честно, вы можете в такое поверить?!

Товарищеский матч. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Испания — Бразилия 3:3

Голы: Родри, 12, 87 (оба — с пенальти), Ольмо, 36 — Родриго, 40, Эндрик, 50, Пакета, 90+6 (с пенальти)