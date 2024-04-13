Избили лежачих. Лацио — Салернитана 4:1. Видео голов и обзор матча
Аутсайдер снова проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore
"Лацио" дома разбил 20-ю команду Серии А "Салернитану". Гости регулярно пытались угрожать воротам, но у них опять провалилась защита. Неудивительно, ведь они не побеждают в элите с ноября.
"Орлы", в свою очередь, благодаря успеху вышли на 7-е место — их борьба за место в еврокубках еще впереди.
32-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Салернитана" - 4:1
Голы: Фелипе Андерсон, 7, 35, Весино, 14, Исаксен, 87 — Чауна, 16
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