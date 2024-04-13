  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Избили лежачих. Лацио — Салернитана 4:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Избили лежачих. Лацио — Салернитана 4:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Аутсайдер снова проиграл

Избили лежачих. Лацио — Салернитана 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvia Lore

UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" дома разбил 20-ю команду Серии А "Салернитану". Гости регулярно пытались угрожать воротам, но у них опять провалилась защита. Неудивительно, ведь они не побеждают в элите с ноября.

"Орлы", в свою очередь, благодаря успеху вышли на 7-е место — их борьба за место в еврокубках еще впереди.

32-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Салернитана" - 4:1

Голы: Фелипе Андерсон, 7, 35, Весино, 14, Исаксен, 87 — Чауна, 16

По теме
yellow-arrow
По-прежнему непобежденные. Байер — Вест Хэм 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
А это что было?! Ливерпуль — Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
А разгром был так близко. Олимпиакос — Фенербахче 3:2. Видео голов и обзор матча
Лацио (Рим) Салернитана (Салерно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости