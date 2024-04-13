Избили лежачих. Лацио — Салернитана 4:1. Видео голов и обзор матча

"Лацио" дома разбил 20-ю команду Серии А "Салернитану". Гости регулярно пытались угрожать воротам, но у них опять провалилась защита. Неудивительно, ведь они не побеждают в элите с ноября.

"Орлы", в свою очередь, благодаря успеху вышли на 7-е место — их борьба за место в еврокубках еще впереди.

32-й тур Серии А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Салернитана" - 4:1

Голы: Фелипе Андерсон, 7, 35, Весино, 14, Исаксен, 87 — Чауна, 16