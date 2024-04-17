Араухо всех подвел. Барселона — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча
Каталонцы с треском вылетели
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu
"Барселона" дома разгромно проиграла "ПСЖ" после того, как Рональд Араухо на 29-й минуте заработал красную карточку.
До этого счет был 1:0 в пользу блауграны, но какая разница? В меньшинстве они не достояли даже до перерыва, а затем и подавно были уничтожены. Все попытки Левандовского и Гюндогана придумать что-то в ответ провалились. Финиш.
1/4 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" - "ПСЖ" - 1:4
Голы: Рафинья, 12 — Дембеле, 41, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (с пенальти), 89
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