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Араухо всех подвел. Барселона — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео

Каталонцы с треском вылетели

Араухо всех подвел. Барселона — ПСЖ 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu

UA-Футбол
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"Барселона" дома разгромно проиграла "ПСЖ" после того, как Рональд Араухо на 29-й минуте заработал красную карточку.

До этого счет был 1:0 в пользу блауграны, но какая разница? В меньшинстве они не достояли даже до перерыва, а затем и подавно были уничтожены. Все попытки Левандовского и Гюндогана придумать что-то в ответ провалились. Финиш.

1/4 финала Лиги чемпионов, ответный матч. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "ПСЖ" - 1:4

Голы: Рафинья, 12 — Дембеле, 41, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (с пенальти), 89

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