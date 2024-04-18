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Фиалки в полуфинале. Фиорентина — Виктория 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео

Пришлось бегать 120 минут

Фиалки в полуфинале. Фиорентина — Виктория 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriele Maltinti

UA-Футбол
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"Фиорентина" после гостевых 0:0 дома все-таки дожала "Викторию Пльзень". Чехов подвел бразильский защитник Каду, который заработал красную на 67-й минуте.

В меньшинстве "Пльзень" дотянула до дополнительного времени, но там "Фиалки" своего уже не отдали. Полуфинал Лиги конференций у них — совсем неплохо для 10-й команды Серии А.

1/4 финала Лиги конференций, ответный матч. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Виктория" - 2:0

Голы: Нико Гонсалес, 92, Бираги, 108

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