Избегающие поражений. Вест Хэм — Байер 1:1. Видео голов и обзор матча
"Фармацевты" снова вышли сухими из воды
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Newell - CameraSport
Новоиспеченный чемпион Германии "Байер" показал далеко не лучший свой футбол на поле "Вест Хэма" и, по правде, наиграл на поражение, однако снова спасся на последних минутах.
Напомним, команда Хаби Алонсо — единственная в топ-лигах, которая не проиграла ни разу во всех турнирах текущего сезона. Как так вышло? Мастерство плюс везение, как в голе Фримпонга. Дальше — полуфинал.
1/4 финала Лиги Европы, ответный матч. Лондон. "Лондон Стэдиум"
"Вест Хэм" - "Байер" - 1:1
Голы: Антонио, 13 — Фримпонг, 89
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