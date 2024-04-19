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Избегающие поражений. Вест Хэм — Байер 1:1. Видео голов и обзор матча

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"Фармацевты" снова вышли сухими из воды

Избегающие поражений. Вест Хэм — Байер 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rob Newell - CameraSport

UA-Футбол
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Новоиспеченный чемпион Германии "Байер" показал далеко не лучший свой футбол на поле "Вест Хэма" и, по правде, наиграл на поражение, однако снова спасся на последних минутах.

Напомним, команда Хаби Алонсо — единственная в топ-лигах, которая не проиграла ни разу во всех турнирах текущего сезона. Как так вышло? Мастерство плюс везение, как в голе Фримпонга. Дальше — полуфинал.

1/4 финала Лиги Европы, ответный матч. Лондон. "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Байер" - 1:1

Голы: Антонио, 13 — Фримпонг, 89

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