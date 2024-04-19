Избегающие поражений. Вест Хэм — Байер 1:1. Видео голов и обзор матча

Новоиспеченный чемпион Германии "Байер" показал далеко не лучший свой футбол на поле "Вест Хэма" и, по правде, наиграл на поражение, однако снова спасся на последних минутах.

Напомним, команда Хаби Алонсо — единственная в топ-лигах, которая не проиграла ни разу во всех турнирах текущего сезона. Как так вышло? Мастерство плюс везение, как в голе Фримпонга. Дальше — полуфинал.

1/4 финала Лиги Европы, ответный матч. Лондон. "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Байер" - 1:1

Голы: Антонио, 13 — Фримпонг, 89