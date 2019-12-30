Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом
С наступающим
Игроки сборной Украины во главе с Андреем Шевченко записали новогоднее поздравление к украинцам.
В съемках ролика приняли участие Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и конечно же Андрей Шевченко.
Так что, принимаем поздравления!
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