Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом

Игроки сборной Украины во главе с Андреем Шевченко записали новогоднее поздравление к украинцам.

В съемках ролика приняли участие Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и конечно же Андрей Шевченко.

Так что, принимаем поздравления!