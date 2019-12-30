  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом
В тренде

Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом

Украинские
(2 голосов)

С наступающим

Сборная Украины поздравила болельщиков с Новым годом
Новина українською

Игроки сборной Украины во главе с Андреем Шевченко записали новогоднее поздравление к украинцам.

В съемках ролика приняли участие Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Андрей Лунин, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и конечно же Андрей Шевченко.

Так что, принимаем поздравления!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Андрей Шевченко Украина Александр Караваев Роман Яремчук Виктор Коваленко Николай Матвиенко Виктор Цыганков Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...