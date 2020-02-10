ТМ. Оболонь-Бровар обыграла винницкую Ниву. Батальский положил красавца бисиклетой
Красиво могут делать и в Первой лиге
"Оболонь-Бровар", как и винницкая "Нива", готовятся к весенней части сезона.
В рамках подготовки к сезону команды в киевском манеже провели спарринг. Оболонцы были сильнее и забили винничаннам три безответных мяча.
Особо красивым выдался первый гол в исполнении Батальского – Александр положил мяч шикарной бисиклетой.
Представляем вашему вниманию видеообзор матча, ну и гол Батальского с 43-й секунды видео.
Оболонь-Бровар - Нива Винница 3:0
Голы: Александр Батальский, 8, Владислав Ульянченко, 58, Игрок на просмотре, 82
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