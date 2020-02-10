ТМ. Оболонь-Бровар обыграла винницкую Ниву. Батальский положил красавца бисиклетой

"Оболонь-Бровар", как и винницкая "Нива", готовятся к весенней части сезона.

В рамках подготовки к сезону команды в киевском манеже провели спарринг. Оболонцы были сильнее и забили винничаннам три безответных мяча.

Особо красивым выдался первый гол в исполнении Батальского – Александр положил мяч шикарной бисиклетой.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча, ну и гол Батальского с 43-й секунды видео.

Оболонь-Бровар - Нива Винница 3:0

Голы: Александр Батальский, 8, Владислав Ульянченко, 58, Игрок на просмотре, 82