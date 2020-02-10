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  4. ТМ. Оболонь-Бровар обыграла винницкую Ниву. Батальский положил красавца бисиклетой
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ТМ. Оболонь-Бровар обыграла винницкую Ниву. Батальский положил красавца бисиклетой

Украинские
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Красиво могут делать и в Первой лиге

ТМ. Оболонь-Бровар обыграла винницкую Ниву. Батальский положил красавца бисиклетой
Новина українською

"Оболонь-Бровар", как и винницкая "Нива", готовятся к весенней части сезона.

В рамках подготовки к сезону команды в киевском манеже провели спарринг. Оболонцы были сильнее и забили винничаннам три безответных мяча.

Особо красивым выдался первый гол в исполнении Батальского – Александр положил мяч шикарной бисиклетой.

Представляем вашему вниманию видеообзор матча, ну и гол Батальского с 43-й секунды видео.

Оболонь-Бровар - Нива Винница 3:0

Голы: Александр Батальский, 8, Владислав Ульянченко, 58, Игрок на просмотре, 82

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Александр Батальский Нива-В (Винница)
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