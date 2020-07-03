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Львов - Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Львов - Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

29-й тур УПЛ открылся матчем, в котором "Львов" принимал "Ворсклу".

Юрий Максимов выставил на поединок молодежь, которая проигрывая по ходу матча, все таки смогла в концовке вырвать ничью.

О том, как складывался матч, смотрите в данном видеообзоре.

"Львов" - "Ворскла" 2:2

Голы: Яковелли 55, Борзенко 75 - Челядин 7, Д. Кравчук 89

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов
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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
03.07.2020 в 22:33
Юрий Максимов выставил на поединок молодежь, которая до 89-й минуте вела в счете.В итоге, "Львов" все-таки вырвал ничью,????????????????????????????????
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alex.belogubko (одесса)
03.07.2020 в 22:31
лучше Львов убрали чем Карпаты --забили пацанам 2 гол такая радость а могли и проиграть на последних минутах -повезло что у пацанов две левых ноги
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