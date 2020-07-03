Львов - Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча

29-й тур УПЛ открылся матчем, в котором "Львов" принимал "Ворсклу".

Юрий Максимов выставил на поединок молодежь, которая проигрывая по ходу матча, все таки смогла в концовке вырвать ничью.

О том, как складывался матч, смотрите в данном видеообзоре.

"Львов" - "Ворскла" 2:2

Голы: Яковелли 55, Борзенко 75 - Челядин 7, Д. Кравчук 89