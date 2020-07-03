Львов - Ворскла 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
29-й тур УПЛ открылся матчем, в котором "Львов" принимал "Ворсклу".
Юрий Максимов выставил на поединок молодежь, которая проигрывая по ходу матча, все таки смогла в концовке вырвать ничью.
О том, как складывался матч, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Яковелли 55, Борзенко 75 - Челядин 7, Д. Кравчук 89
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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
03.07.2020 в 22:33
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alex.belogubko (одесса)
03.07.2020 в 22:31
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