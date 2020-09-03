Пушка Малиновского в деле против Швейцарии. Видео удара украинца в штангу
Не хватило считанных сантиметров и толкового добивания Ярмоленко
Сборная Украины играет матч
Хозяева активно начали матч - после удара в штангу Малиновского Ярмоленко упустил шанс на добивании.
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