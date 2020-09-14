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Головняк Луческу, фетиши Ахметова, тренер для Днепра-1. ТаТоТаКе №175

Украинские
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Свежий выпуск шоу

Головняк Луческу, фетиши Ахметова, тренер для Днепра-1. ТаТоТаКе №175
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив выделяют основные проблемы Динамо Луческу, объясняют, почему у кризисов Зари и Днепра-1 один источник, и раскрывают еще один европейский клуб для Супряги. Много инсайдов!

Поехали:

  • Анонс
  • Топ-аналитика по Динамо от 5-летнего эксперта
  • У Спиваковского есть отмазка для Луческу
  • Как Динамо стало Шахтером
  • Главный сюрприз матча Динамо - Десна
  • Внимание! Спиваковский недовольный Супрягой
  • Очередной инсайд про Супрягу
  • Почему Луческу не спит до матча с АЗ
  • Трансферные новости Динамо
  • Днепр-1 - полный провал
  • Инсайд о будущем Михайленко
  • Колос - это Бавария
  • Селезневу есть кого бояться
  • Невозможно комментировать игру Зари без мата
  • Мастер-класс от Спиваковского
  • Минай - открытие среди новичков
  • Встретятся ли Ярмоленко и Луческу?
  • Коноплянка - старая мечта Ахметова
  • Конфликт в Генте на пользу Яремчуку?
  • Осторожно, слезы!
  • Сенькив делает ставку на Динамо - АЗ. Он еще не ошибался
  • Обещание Спиваковского
  • Бекстейдж: дикие метафоры, интересное предложение

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В статье: ТаТоТаке
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