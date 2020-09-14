Головняк Луческу, фетиши Ахметова, тренер для Днепра-1. ТаТоТаКе №175

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив выделяют основные проблемы Динамо Луческу, объясняют, почему у кризисов Зари и Днепра-1 один источник, и раскрывают еще один европейский клуб для Супряги. Много инсайдов!

Поехали: