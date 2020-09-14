Головняк Луческу, фетиши Ахметова, тренер для Днепра-1. ТаТоТаКе №175
Свежий выпуск шоу
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив выделяют основные проблемы Динамо Луческу, объясняют, почему у кризисов Зари и Днепра-1 один источник, и раскрывают еще один европейский клуб для Супряги. Много инсайдов!
Поехали:
- Анонс
- Топ-аналитика по Динамо от 5-летнего эксперта
- У Спиваковского есть отмазка для Луческу
- Как Динамо стало Шахтером
- Главный сюрприз матча Динамо - Десна
- Внимание! Спиваковский недовольный Супрягой
- Очередной инсайд про Супрягу
- Почему Луческу не спит до матча с АЗ
- Трансферные новости Динамо
- Днепр-1 - полный провал
- Инсайд о будущем Михайленко
- Колос - это Бавария
- Селезневу есть кого бояться
- Невозможно комментировать игру Зари без мата
- Мастер-класс от Спиваковского
- Минай - открытие среди новичков
- Встретятся ли Ярмоленко и Луческу?
- Коноплянка - старая мечта Ахметова
- Конфликт в Генте на пользу Яремчуку?
- Осторожно, слезы!
- Сенькив делает ставку на Динамо - АЗ. Он еще не ошибался
- Обещание Спиваковского
- Бекстейдж: дикие метафоры, интересное предложение
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