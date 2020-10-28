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Форвард Динамо, который в финале КОК-1975 похоронил Ференцварош. Владимиру Онищенко - 71

Украинские
(2 голосов)

Форвард Динамо, который не заслуживал быть в тени Блохина

Форвард Динамо, который в финале КОК-1975 похоронил Ференцварош. Владимиру Онищенко - 71
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"Динамо" образца 1975-го года принято считать первой командой-звездой, которую создал Валерий Лобановский. Олег Блохин, Евгений Рудаков, Виктор Колотов, Анатолий Коньков - это была плеяда замечательных игроков, которые оставили неизгладимый след в истории игры.

Канал UA-Футбол рассказывает о еще одного героя 70-х, игрока, который часто отходил на второй план из-за масштабности фигуры партнера к атаке, но при этом был очень важным для того "Динамо" и не только.

Вашему вниманию видео про Владимира Онищенко, который сегодня, 28 октября, празднует свое 71-летие, и который, по стечению обстоятельств, в финале Кубка кубков 1975 года похоронил "Ференцварош", забив венграм два гола (3:0).

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В статье: Владимир Онищенко Динамо (Киев)
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