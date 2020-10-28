Форвард Динамо, который в финале КОК-1975 похоронил Ференцварош. Владимиру Онищенко - 71
Форвард Динамо, который не заслуживал быть в тени Блохина
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Канал UA-Футбол рассказывает о еще одного героя 70-х, игрока, который часто отходил на второй план из-за масштабности фигуры партнера к атаке, но при этом был очень важным для того "Динамо" и не только.
Вашему вниманию видео про Владимира Онищенко, который сегодня, 28 октября, празднует свое 71-летие, и который, по стечению обстоятельств, в финале Кубка кубков 1975 года похоронил "Ференцварош", забив венграм два гола (3:0).
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