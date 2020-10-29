Яремчук не забил пенальти в матче ЛЕ с Хоффенхаймом - ВИДЕО
Бауманн сыграл выше всяких похвал
Украинский форвард Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды на домашний матч 2-го тура
На 10-й минуте ворота гостей был назначен пенальти, который взялся исполнять украинец. Роман пробил в угол, но кипер Хоффенхайма Бауманн потянул удар украинца.
Отметим, что в середине 1-го тайма Хоффенхайм забил гол и счет к перерыву 0:1.
Также стоит сказать, что в стартовом составе Гента вышел также украинский хавбек Роман Резус, а вот защитник Игорь Пластун остался в запасе.
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ratio (Дн-жинск)
29.10.2020 в 21:18
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