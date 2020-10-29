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Яремчук не забил пенальти в матче ЛЕ с Хоффенхаймом - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Бауманн сыграл выше всяких похвал

Яремчук не забил пенальти в матче ЛЕ с Хоффенхаймом - ВИДЕО
Новина українською

Украинский форвард Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды на домашний матч 2-го тура Лиги Европы с Хоффенхаймом.

На 10-й минуте ворота гостей был назначен пенальти, который взялся исполнять украинец. Роман пробил в угол, но кипер Хоффенхайма Бауманн потянул удар украинца.

Отметим, что в середине 1-го тайма Хоффенхайм забил гол и счет к перерыву 0:1.

Также стоит сказать, что в стартовом составе Гента вышел также украинский хавбек Роман Резус, а вот защитник Игорь Пластун остался в запасе.

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Хоффенхайм (Зинсхайм) Гент
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Комментарии (1)
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ratio (Дн-жинск)
29.10.2020 в 21:18
Резус-отрицательный
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