Яремчук не забил пенальти в матче ЛЕ с Хоффенхаймом - ВИДЕО

Украинский форвард Гента Роман Яремчук вышел в стартовом составе своей команды на домашний матч 2-го тура Лиги Европы с Хоффенхаймом.

На 10-й минуте ворота гостей был назначен пенальти, который взялся исполнять украинец. Роман пробил в угол, но кипер Хоффенхайма Бауманн потянул удар украинца.

Отметим, что в середине 1-го тайма Хоффенхайм забил гол и счет к перерыву 0:1.

Также стоит сказать, что в стартовом составе Гента вышел также украинский хавбек Роман Резус, а вот защитник Игорь Пластун остался в запасе.