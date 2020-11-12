У Черкащины и Таврии - настоящие профи. "Украина футбольная" с Павлом Кикотем
Свежий выпуск программы от ПФЛ
Свежий выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ "Украина футбольная".
В выпуске:
- четыре разгрома в
- третья победа "Нивы", волевой "Альянс";
- Вторая лига по четыре матча в группах, интересные результаты 10 тура.
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