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У Черкащины и Таврии - настоящие профи. "Украина футбольная" с Павлом Кикотем

Украинские
(1 голосов)

Свежий выпуск программы от ПФЛ

У Черкащины и Таврии - настоящие профи. "Украина футбольная" с Павлом Кикотем
Новина українською

Свежий выпуск информационно-аналитической программы ПФЛ "Украина футбольная".

В выпуске:

- четыре разгрома в Первой лиге, лидеры выигрывают;

- третья победа "Нивы", волевой "Альянс";

- Вторая лига по четыре матча в группах, интересные результаты 10 тура.

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В статье: Павел Кикоть Украина футбольная
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