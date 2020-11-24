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УАФ показала, как сборная Украины придерживалась медпротокола УЕФА - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

УЕФА рассмотрит дело по отменённому матчу Швейцария - Украина в среду 25 ноября

УАФ показала, как сборная Украины придерживалась медпротокола УЕФА - ВИДЕО
Новина українською

Завтра, 25 ноября Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело об отмене матча Лиги наций Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября.

Напомним, что в связи с решением департамента здравоохранения кантона Люцерн - перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины - матч была отменен.

Перед разбирательством в УЕФА УАФ предоставила украинским болельщикам видеоматериал о соблюдении сборной Украины медицинского протокола во время ноябрьского сбора.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
24.11.2020 в 20:31
И все равно что-то пошло не так...
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