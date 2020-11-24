УАФ показала, как сборная Украины придерживалась медпротокола УЕФА - ВИДЕО

Завтра, 25 ноября Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело об отмене матча Лиги наций Швейцария - Украина, который должен был состояться 17 ноября.

Напомним, что в связи с решением департамента здравоохранения кантона Люцерн - перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины - матч была отменен.