Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Шахтер играет выездной матч 4-го тура
Игру активнее начали хозяева и уже на 16-й минуте наиграли на фол в штрафной в исполнении Кривцова. Ну а последующий пенальти идеально исполнил Штиндль. После забитого Боруссия продолжала диктовать условия и забила второй на 34-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу. Ну а в самой концовке сорокапятиминутке Эмболо шикарным ударом через себя поставил Шахтер на грань катастрофы.
Боруссия М – Шахтер 4:0
Гол: Штиндль (17, пен.), Эльведи (34), Эмболо (45), Ведт (76)
Гол Штиндля:
Гол Эльведи:
Гол Эмболо:
Обзор первого тайма:
Гол Ведта:
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