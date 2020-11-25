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  4. Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Новина українською

Шахтер играет выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов против гладбахской Боруссии.

Игру активнее начали хозяева и уже на 16-й минуте наиграли на фол в штрафной в исполнении Кривцова. Ну а последующий пенальти идеально исполнил Штиндль. После забитого Боруссия продолжала диктовать условия и забила второй на 34-й минуте после подачи углового на ближнюю штангу. Ну а в самой концовке сорокапятиминутке Эмболо шикарным ударом через себя поставил Шахтер на грань катастрофы.

Боруссия М – Шахтер 4:0

Гол: Штиндль (17, пен.), Эльведи (34), Эмболо (45), Ведт (76)

Гол Штиндля:

Гол Эльведи:

Гол Эмболо:

Обзор первого тайма:

Гол Ведта:

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (119)
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Vixi73 (Uzhgorod)
25.11.2020 в 21:41
Найдена причина неудач Шахтера:бразильцы не любят холод)))
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:38
Походу, Шахта будет без евроосени
Ответить
+1
-1
royalstas (Вінниця)
25.11.2020 в 21:41
Лол не походу а точно!
Ответить
0
0
Po4eson (Одесса)
25.11.2020 в 21:38
Даунито хромосом
Ответить
+1
0
Joyce (Donetsk)
25.11.2020 в 21:38
Ни вратаря, ни защитников! Днище полное! Это и есть момент истины! :(
Ответить
+2
-1
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:36
Из 8-ми таймов в этой ЛЧ семь последних - ни одного гола
Ответить
+1
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:34
У нас вообще кто-то когда-то проигрывал (по сумме двух игр) 0-10? Как-то не припомню...
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:36
Ніхто, Металург Д програвав Вердеру 0-8 у одній грі.
Ответить
+1
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 21:37
Да, очень давно это было... Лет двадцать прошло...
+1
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 21:34
Ответить
0
0
shat (киев)
25.11.2020 в 21:33
опять этот дурик , стоял и смотрел как залетает мячь , поломайте ему уже ногу , чтоб он на пенсию ушел
Ответить
+2
-1
Исследователь
25.11.2020 в 21:32
Немцы уже и забивать не хотят, а мяч все равно залетает в ворота.
Ответить
0
0
leobmw3 (Киев)
25.11.2020 в 21:32
Поменяйте Пятова
Ответить
+1
-1
svital (Poltava)
25.11.2020 в 21:32
Пятов не вратарь, пора и кажись уже давно пора.
Ответить
+2
-2
urik (Кривой Рог)
25.11.2020 в 21:32
Сук..а, турнир " Кожаный мяч". Рыжый на ворованные деньги игрушку нормальную купить не смог...
Ответить
+2
0
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 21:32
комментатор уже и не знает о чем говорить, чтоб только не об этом позоре...
Ответить
+1
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
25.11.2020 в 21:31
овощи
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
25.11.2020 в 21:27
Ну что кроты, вчера дерьмом обливали Динамо? Как сегодня вам анус рвут?
Ответить
+6
0
Исследователь
25.11.2020 в 21:26
Такое впечатление что после ухода Луческу все бразильцы в Шахтёре стали украинцами, они не знают как забивать, даже в пустые ворота.
Ответить
+3
-1
leobmw3 (Киев)
25.11.2020 в 21:25
никаких комбинаций , где забегание по краям? хорошо получается игра назад и поперек Может в регби поиграть?
Ответить
+2
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 21:19
Все очень, медленно, пока пристроится-прицелится кому отдать - немцы уже 3 раза все перекрыли... Полное ощущение беспомощности (
Ответить
+3
0
murdoc (Киев)
25.11.2020 в 21:19
Ви мене звичайно вибачте, ну це дно, що одні що другі
Ответить
0
-2
murdoc (Киев)
25.11.2020 в 21:19
я і за ДК і ШД ((
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:21
А Зоря?
+1
0
avatar
pofig 50 (Олександрія)
25.11.2020 в 21:15
Лошарво шо Шахтьор шо Динамо..Пора вже міняти цих лідерів,виходити на лідируючі позиції Ворсклі,Десні,Олександрії..Завтра і Зоря обсереться...
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:21
Ну то хай виходять...
Ответить
+1
-1
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 21:11
не ну проиграть Барселоне Ювентусу или Реалу крупно это понятно, но так же сливать Мюнхенбадлагу это перебор
Ответить
0
-1
С.Карпович. (Ланівці)
25.11.2020 в 21:10
Той футбол,то якась кара.
Ответить
+2
0
Slava77 (Полтава )
25.11.2020 в 21:10
Ничего не поменялось за 3 недели. Нет выхода из-под прессинга,передачи поперёк и назад в основном. Много брака. Марлос медленный, Тете и Мораес без мяча.Все бразилы в зоне комфорта. Зачем убиваться в стыках? Если б не Степаненко, то было б ноль фолов, как и в домашнем матче.
Ответить
+2
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 21:26
Мораес сегодня все, к чему не коснулся - все запорол.
Ответить
0
0
фрілансер (Львів)
25.11.2020 в 21:09
По-чєному, Шахтарю треба пропустити ще один гол, щоб зрівнятись в рахунку з вчорашнім Динамо!...
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:12
Треба рівнятися на себе у першій грі з БМ
Ответить
+2
-1
фрілансер (Львів)
25.11.2020 в 21:35
Дослухались! пропустили червертий! з ДК--- НІЧИЯ...
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0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
25.11.2020 в 21:08
Жанр тот же, немецкая классика. Шахтёр лишь поменял позу.
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:07
Пятов - это вратарь??? Или воздух? 9 мячей за три тайма.!!!
Ответить
0
-1
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
25.11.2020 в 21:37
Он хорош для рекламы sportbank.
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0
0
дЫркофан
25.11.2020 в 21:03
каштру пора на выход.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 21:03
ему и вход то был противопоказан
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:01
Треба морально підтримати Пятова, він в принципі не винен.
Ответить
+2
-1
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 21:03
я понимаю, что команды в поле нет в принципе, но он должен хотя бы формально какие-то броски делать, а не просто руки расставлять...
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:07
Це ж не хокей...
+1
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:16
Ну так иди в туалет и морально пидтрымай, писдыш тут.
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:22
Біля параші усі місця зайняті такими ублюдками як ти.
+1
-1
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 21:00
и да, что Пятов - это дно, полностью согласен
Ответить
0
-1
Rosanero (palermo)
25.11.2020 в 20:58
3 тайма 9 голів.
Ответить
+3
0
oleg dynamo (львівська)
25.11.2020 в 20:58
ШД грає без всяких емоцій,та як би їм все те пох...р....Ніхто не сумнівається в силі БМ але так грати не можна....
Ответить
+1
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.11.2020 в 20:57
Ребята из ШД, понятно, что проиграли. Но родите хотя бы 1 гол, неужели всё так плохо?
Ответить
+1
0
Rosanero (palermo)
25.11.2020 в 20:57
Ето какойто позор.
Ответить
+3
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
25.11.2020 в 20:55
Э, обещали же реванш... Деньги назад!
Ответить
+4
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
25.11.2020 в 20:55
Нічого страшного,в подальшому будуть кваліф.раунди - тоді всі команди позбудуть нас і себе від страждань.))
Ответить
+4
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.11.2020 в 20:55
Это уже отомстили за 0:6 дома или ещё будут продолжать мстить???(((
Ответить
+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 21:00
ещё 45 минут + компенсированное время - должны успеть!))))))))))))
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
25.11.2020 в 20:55
что ДК- ШД это для игры в дворовом УПЛ и сборная в глубокой дыре --посмотрите кто угробил молодёжку Физрук Ротань а его оставляют на следующий сезон -вот такие у нас слуги футбола а ШД это ещё не конец Пятак ещё получит он дырка и давно --старые заслуги не в счёт а молодёжи нет Русик угробил
Ответить
+2
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:14
Про ссзбірну у глибокій дірі будь-ласка з подробицями...Діра - це фінал Євро?
Ответить
+1
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.11.2020 в 20:55
Денисов людям ещё должен доплачивать за такой футбол,людям на лекарства, а он за сотню требует за этот мрак
Ответить
+2
0
aleksandrdre (Краматорск)
25.11.2020 в 20:55
ЭТО весь уровень колхозного чемпионата Украины и выше мы уже не скоро прыгнем
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:28
10 з 55
Ответить
+1
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
25.11.2020 в 21:37
*...уровень колхозного чемпионата* багато де... І в Греції, і в Угорщині... і ще багато де... де платять менші зарплати, ніж в наших ФК ШД чи ДК... і там грають проти неслабких команд в ЛЧ... але таких принизливих поразок (а ще не вечір) якось так часто не отримують...
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0
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
25.11.2020 в 21:43
Тіільки уточни, що Угорщина грає у ЛЧ раз на 15 років.
0
0
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 20:54
Можем повторить?
Ответить
0
-1
leobmw3 (Киев)
25.11.2020 в 20:53
зажрались , получают деньги от пропущенных
Ответить
0
0
avatar
Adriano Celentano (Düsseldorf)
25.11.2020 в 20:53
Разогнать всех!
Ответить
0
-3
NikosFutboloidos (Chop)
25.11.2020 в 20:52
Це уже не смішно!! Чорний тиждень українського футболу. Сусіди напевно "радуються" як діти, хоча у них ненабагато краще.
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0
-1
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:52
парни проблема не только в Динамо или шахтере - беда что кроме них нету вообще команд чемпионат и так не самый сильный был - а сейчас вообще обнулился -мотивации расти у игроков нет
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+3
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
25.11.2020 в 20:51
В соревновании, кто хуже в Еврокубках пока лидирует ШД. А вообще, похоже, Боруссия М. на ШД наводит страшний жах. В том розыгрыше, правда таким был Интер...
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:48
Распродайте нафиг всех
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+2
-1
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:48
Супер! Теперь уже хочу, чтобы этим недофутболистам ещё пяток закатили. Позорники! И им даже не стыдно, им по .уй на всех болельщиков.
Ответить
+1
-2
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:47
Уровень Динамо и Шахтера это группа ЛЕ,именно группа ведь в плей-офф делать неху.....й,обидно очень но больше яфутбол не смотрю! Сборная позорище,клубы дно дна пробивают
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+3
-1
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:49
а что же смотреть - хоккей?
Ответить
0
0
schabay (Краснодон)
25.11.2020 в 20:56
Журнал - Домино на селе...
0
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:49
Нет ! Уровень их - УПЛ
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 20:56
Таке враження, що ти тут, земляк зелебобіка, песдиш згідно методички. То йди удавися, раз нічого тобі немає.
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:14
Какой ты мне земляк? Песдиш на ветке только ты.
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2020 в 21:20
Ти що дегенерете, земляк зелебобіка?
+1
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
25.11.2020 в 20:47
Так играть нельзя.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:48
слово "играть" здесь каким боком? по-моему, сегодня они в роли фишек
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.11.2020 в 20:46
Бабок нема. Бразилии новые за просто так играть не хотят. Шахтёр и ДЕ который год душат клубный футбол в стране. Все закономерно.
Ответить
0
0
shat (киев)
25.11.2020 в 20:46
Пятов убогий до горя , стиль игры Каштру это утопие для Шахтёра . Динамо не лучше , но уровень игроков Шахтёра намного выше . вообще смотреть наш футбол , себе дороже , скоро таблетки не помогут и сердце остановится
Ответить
+5
-1
George_D (Харьков)
25.11.2020 в 20:49
Мяч минуту дугой перелетает в пределах вратарской. Пятов ловит гав. Вроде пошел вперед и остановился. Да полез бы туда, в борьбу. Высока вероятность, что судья свистнул бы нападение на вратаря.
Ответить
+5
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
25.11.2020 в 20:59
Он, по опыту, думал, что мяч за лицевую улетит, а мяч плевать хотел на его опыт...)))
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 21:02
да, сейчас же новые мячи стали выпускать - со слюноотделением)))
+1
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:50
Пятов уже НИКТО. Буратино
Ответить
+4
-2
Hauzer
25.11.2020 в 20:46
Я же писал,что будет немецкое порно),но кроты заминусовали
Ответить
+3
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
25.11.2020 в 20:45
Так играть нельзя.
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:48
так они и не играют
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:44
Полная пустота внутри
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:47
залей!))
Ответить
0
-1
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:44
чето дофига пропустили - еще тайм - пипец какой позор нашим командам в ЛЧ делать НЕЧЕГО
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:47
а желания играть у этих клоунов уже после первого гола не было)))
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:44
Ждём 6-0
Ответить
+2
-3
Alex.696 (Немирів)
25.11.2020 в 20:47
8-0, треба щось нового.
Ответить
+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:48
Можно и 10-0
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:49
и каштрунах!))
Ответить
0
0
George_D (Харьков)
25.11.2020 в 20:54
Дарио - в тренеры! У него "шахтерское сердце" ! :)
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:58
я всегда говорил, что нужно ТРЕНЕРА - в тренеры! а то ноунеймов понабирают по объявлениям
0
0
дЫркофан
25.11.2020 в 21:05
кто угодно только не срна
0
-2
avatar
Sandro (Kyiv)
25.11.2020 в 20:43
3 гола за тайм - однако стабильность
Ответить
+3
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 20:43
В этой траги комедии я больше виню руководителей клуба, которые далеки от новых тенденций в современном футболе. И что тупо набрать пучок бразил, пускай и не плохих, не дает никаких приимуществ на уровне ЛЧ
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:45
им ещё показывают матчи 2012-2013 годов, только соперникам графически форму перекрашивают)))
Ответить
0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.11.2020 в 20:41
Можно Украинский футбол лет 10 не смотреть и ничего не изменится...до того уже опустошение от наших клубов,что и матюков уже нет, все высказаны
Ответить
+3
-1
svital (Poltava)
25.11.2020 в 20:38
Мрак, полный.
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:36
Ещё и тёлка швейцарская забила вообще опускают
Ответить
+2
0
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 20:35
это называется - порядок (и выучка) бьет пучок бразил...
Ответить
+4
0
Veminal (Киев)
25.11.2020 в 20:46
какой порядок? это класс и интеллект игроков - а в нашем футболе ОДНИ БАРАНЫ играют
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 20:57
я бы добавил ещё антропометрические данные, ибо этот хоровод тамагочи уже несколько лет делает нервы
0
0
storm_ua (Николаев)
25.11.2020 в 20:32
Ахахха как школоту взувают.. Кроты такое же позорище как и дыня немцы закатают еще 3,4 банка легко
Ответить
+3
-1
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:32
Позорище,выключаю бо тут будет тоже 6-0 !!!! Страна одноногих долбней ,а не футболистов!!!!!
Ответить
+5
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.11.2020 в 20:43
я после первого выключил,не могу смотреть это недорозумение,как и вчерашнее
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
25.11.2020 в 20:45
А завтра ещё Заря глотнет до десятка
+4
0
NikosFutboloidos (Chop)
25.11.2020 в 20:29
Німці краще готові фізично, швидше приймають рішення. А Кривцов нагадує алкаша з під генделя. Перемикаю бо якесь дежавю.
Ответить
+2
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.11.2020 в 20:50
Украинские защитники всегда были дном и будут...вроде их и много но они никакие...кроме Лужного никого не вспомню,в интервале 20 лет, Ракитский и Хачериди тоже не о чём...Рак только диагонали лупил,а Хач по ногам
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:28
Кто проклял украинский футбол? Эти дятлы с Динамо и Шахтера порят всё, Украину ни во что не ставят. Зеленского и всю Украину ни во что не ставят. Дожили. Это карма...
Ответить
+2
-2
mr_bin (Александрия)
25.11.2020 в 20:37
карма - это народ, который живет здесь. Доверчивый и глупый.
Ответить
+7
-1
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:41
Это точно. Получаем, что заслужили. И в футболе и в жизни.
+4
-2
Alex.696 (Немирів)
25.11.2020 в 20:46
А Десна не поре? Виграє кожен матч у єврокубках? Що ти мелеш?
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+1
-3
Technical
25.11.2020 в 20:48
При чому Десна? Мова про те, що весь наш клубний футбол в дикій задниці
+2
-1
pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 20:53
Ты с чем-то не согласен? Смотри игру до конца.
0
-1
Лекарь (село Дарница)
25.11.2020 в 20:51
Извините, что встряю в интеллектуальный разговор, но ответьте на вопрос, а Десне кто играет, не дятлы? Если нет, то кто, петухи, индюки, ваша версия?
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pilips111 (Чернигов)
25.11.2020 в 21:23
Лекари и пекари
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