Боруссия М – Шахтер 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

что ДК- ШД это для игры в дворовом УПЛ и сборная в глубокой дыре --посмотрите кто угробил молодёжку Физрук Ротань а его оставляют на следующий сезон -вот такие у нас слуги футбола а ШД это ещё не конец Пятак ещё получит он дырка и давно --старые заслуги не в счёт а молодёжи нет Русик угробил