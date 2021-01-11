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Не хватает дома. Документальный фильм о поездке игроков Шахтера в Донбасс

Украинские
(1 голосов)

Игроки Шахтера побывали на линии разграничения

Не хватает дома. Документальный фильм о поездке игроков Шахтера в Донбасс
Новина українською

Как живут и занимаются футболом дети всего в 1,5 километрах от Донецка? В декабре 2020 года игроки "Шахтера" Максим Малышев и Давид Хочолава побывали в 3 городах на линии разграничения. Спортивные залы со следами боев, поврежденные дома, минные поля и сотни ребят, которые с неподдельными эмоциями встречали гостей.

Воспоминания "горняков" о "Донбасс Арене", взгляд на терриконы и слезы радости на глазах детей, которые благодаря клубному проекту "Давай, играй!" могут посещать тренировки на линии разграничения, – в документальном фильме, снятом по следам поездки. Впервые за 6 лет футболисты команды были так близко от родного города.

"Когда "Шахтер" вернется в Донецк – тогда все наладится".

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В статье: Шахтер (Донецк) Максим Малышев Давид Хочолава
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.01.2021 в 16:34
Хорошо живуть, весело, як тут один написав: зато у нас нєту гей-парадів...)
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