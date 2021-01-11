Не хватает дома. Документальный фильм о поездке игроков Шахтера в Донбасс
Игроки Шахтера побывали на линии разграничения
Как живут и занимаются футболом дети всего в 1,5 километрах от Донецка? В декабре 2020 года игроки "
Воспоминания "горняков" о "Донбасс Арене", взгляд на терриконы и слезы радости на глазах детей, которые благодаря клубному проекту "Давай, играй!" могут посещать тренировки на линии разграничения, – в документальном фильме, снятом по следам поездки. Впервые за 6 лет футболисты команды были так близко от родного города.
"Когда "Шахтер" вернется в Донецк – тогда все наладится".
Популярное сейчас
- Футболист Динамо перенес операцию после разрыва крестообразных связок
- Алексей Зозуля вернулся в Колос
- В украинском футзале сыграли безумный матч. Чемпион четырежды отыгрывался и спас ничью в финале
- Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО