Не хватает дома. Документальный фильм о поездке игроков Шахтера в Донбасс

Как живут и занимаются футболом дети всего в 1,5 километрах от Донецка? В декабре 2020 года игроки " Шахтера" Максим Малышев и Давид Хочолава побывали в 3 городах на линии разграничения. Спортивные залы со следами боев, поврежденные дома, минные поля и сотни ребят, которые с неподдельными эмоциями встречали гостей.

Воспоминания "горняков" о "Донбасс Арене", взгляд на терриконы и слезы радости на глазах детей, которые благодаря клубному проекту "Давай, играй!" могут посещать тренировки на линии разграничения, – в документальном фильме, снятом по следам поездки. Впервые за 6 лет футболисты команды были так близко от родного города.

"Когда "Шахтер" вернется в Донецк – тогда все наладится".