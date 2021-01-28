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ТМ. Рух - Партизан 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

ТМ. Рух - Партизан 0:1. Видео гола и обзор матча
Новина українською

Львовский "Рух" сегодня провел третий спарринг на сборе в Турции. Подопечные Ивана Федыка встречались с сербским "Партизаном" и уступили со счетом 0:1.

О том, как прошел матч, смотрите в нашем видеообзоре.

Рух - Партизан (Белград, Сербия) 0:1

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В статье: Партизан (Белград) Рух (Львов)
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