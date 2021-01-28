ТМ. Рух - Партизан 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Львовский "Рух" сегодня провел третий спарринг на сборе в Турции. Подопечные Ивана Федыка встречались с сербским "Партизаном" и уступили со счетом 0:1.
О том, как прошел матч, смотрите в нашем видеообзоре.
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