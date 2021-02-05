Коноплянка делает разницу. Шахтер - Борац 2:0. Видео голов и обзор матча

В своем последнем спарринге на турецких сборах "Шахтер" в пятницу сыграл с боснийским "Борацем".

Дублем в концовке первого тайма отличился Коноплянка, который и сделал разницу.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Шахтер" - "Борац" 2:0

Голы: Коноплянка 39, 41