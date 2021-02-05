Коноплянка делает разницу. Шахтер - Борац 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В своем последнем спарринге на турецких сборах "Шахтер" в пятницу сыграл с боснийским "Борацем".
Дублем в концовке первого тайма отличился Коноплянка, который и сделал разницу.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Коноплянка 39, 41
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Kolibri (Киевоград)
05.02.2021 в 17:49
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