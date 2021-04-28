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Новые традиции львовского дерби. Львов - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Новые традиции львовского дерби. Львов - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча

fcrukh.com

Новина українською

"Львов" и "Рух" сыграли перенесенный матч 18-го тура.

Хороший антураж борьбы за выживание придавал пикантности дерби, и команды действительно показали активную и боевую игру, хотя качества исполнения иногда и не хватало.

В итоге, все закончилось со счетом 1:1, а обо всех перипетиях поединка смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Львов" - "Рух" 1:1

Голы: Эрнест Антви 33 - Даниил Кондраков 54 (пен.)

Удаление: Маруан Михоби 57

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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