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Презрев законы физики. Шедевральный гол Степанюка в ворота Днепра-1 - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Шикарный гол полтавчан в ворота Днепра-1

Презрев законы физики. Шедевральный гол Степанюка в ворота Днепра-1 - ВИДЕО

фото - ФК "Ворскла" Полтава

Новина українською

Расписание 1-го тура УПЛ закрывал матч понедельника Ворскла – Днепр-1.

Полтавчане повели в счете уже на 7-й минуте. Шикарный гол удалось забить Руслану Степанюку.

В стиле Малиновского форвард Ворсклы выстрелил из-за штрафной – мяч по непредсказуемой траектории оказался за спиной Паста.

Напомним, что к 30-й минуте счет 1:0.

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
26.07.2021 в 20:39
Гол, конечно, красивый...Но... В стиле Малиновского ли?У Малины либо сильный удар в ближний угол, либо обводящий в дальний...От стиля Малины только то, что левой ногой бил...)))
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Litb@rski (Кёльн)
26.07.2021 в 20:35
Зачетно
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