Презрев законы физики. Шедевральный гол Степанюка в ворота Днепра-1 - ВИДЕО
Шикарный гол полтавчан в ворота Днепра-1
фото - ФК "Ворскла" Полтава
Расписание 1-го тура
Полтавчане повели в счете уже на 7-й минуте. Шикарный гол удалось забить Руслану Степанюку.
В стиле Малиновского форвард Ворсклы выстрелил из-за штрафной – мяч по непредсказуемой траектории оказался за спиной Паста.
Напомним, что к 30-й минуте счет 1:0.
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Комментарии (2)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
26.07.2021 в 20:39
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Litb@rski (Кёльн)
26.07.2021 в 20:35
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