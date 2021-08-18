Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Шахтер играл свой первый, выездной матч плей-офф раунда
Горняки открыли счет в середине первого тайма. Педриньо на 19-й минуте проскочил трех защитников, вошел в штрафную и пробил в угол.
После забитого гола Шахтер постепенно отдал инициативу и фактически весь второй тайм провел в обороне.
Монегаски создали несколько опасных моментов, однако удача сегодня была на стороне горняков. 1:0 в пользу украинского клуба. Ответный матч в Харькове состоится через неделю.
Монако – Шахтер 0:1
Гол: Педриньо (19)
Обзор матча:
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
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ua valery (харьков)
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