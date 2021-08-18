Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

Шахтер играл свой первый, выездной матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против Монако.

Горняки открыли счет в середине первого тайма. Педриньо на 19-й минуте проскочил трех защитников, вошел в штрафную и пробил в угол.

После забитого гола Шахтер постепенно отдал инициативу и фактически весь второй тайм провел в обороне.

Монегаски создали несколько опасных моментов, однако удача сегодня была на стороне горняков. 1:0 в пользу украинского клуба. Ответный матч в Харькове состоится через неделю.

Монако – Шахтер 0:1

Гол: Педриньо (19)

Обзор матча: