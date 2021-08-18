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Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
Обновлено
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Монако – Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер играл свой первый, выездной матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против Монако.

Горняки открыли счет в середине первого тайма. Педриньо на 19-й минуте проскочил трех защитников, вошел в штрафную и пробил в угол.

После забитого гола Шахтер постепенно отдал инициативу и фактически весь второй тайм провел в обороне.

Монегаски создали несколько опасных моментов, однако удача сегодня была на стороне горняков. 1:0 в пользу украинского клуба. Ответный матч в Харькове состоится через неделю.

Монако – Шахтер 0:1

Гол: Педриньо (19)

Обзор матча:

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В статье: Шахтер (Донецк) Монако
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2021 в 00:01
один гол это не что --дома будет не легко а Вернидуб Шерифа вложил 3 штуки это хороший запас--учитесь Кроты
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0
-1
ua valery (харьков)
17.08.2021 в 23:04
Шахта рано начала играть на отбой. Второй тайм будет валидольным.
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2021 в 22:58
защита где Матвиенко доиграеться --зачем финтить у своих ворот а гол ШД назревает все финтят и напрасно --нет ударов по воротам
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