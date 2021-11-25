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Рома – Заря 4:0. Видео голов и обзор матча. Обновляется

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Рома – Заря 4:0. Видео голов и обзор матча. Обновляется

AS Roma

Новина українською

Заря сыграла свой выездной матч 5-го тура Лиги конференций против Ромы.

Луганчане начали довольно активно, но мастерство римлян дало о себе знать уже на 15-й минуте – Эль-Шаарави вырезал шикарный пас на Переса, который и пробил Мацапуру.

Ну а под конец тайма римляне еще раз на скорости разорвали оборону гостей атакой, точку в которой поставил Дзаньоло.

Рома – Заря 3:0

Голы: Эль-Шаарави (15), Дзаньоло (33), Абрахам (46, 75)

Гол Эль-Шаарави:

Гол Дзаньоло:

Гол Абрахама:

Второй гол Абрахама:

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В статье: Заря (Луганск) Рома (Рим)
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Комментарии (8)
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Maryan (Lviv)
25.11.2021 в 23:17
Все, наші "гранди" будуть весною картоплю саджати, поки інші будуть в єврокубках грати
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:10
Цікаво, що пеналь у ворота Зорі був за таке саме порушення як на Буяльському.
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
25.11.2021 в 23:08
Сливайте воду...
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+3
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:06
Хоч би не було повторення антирекорду метадону 2002...
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:06
Жахливий захист у Зорі...
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 22:53
у меня на пиратке свино-собачий комментатор открыто переживает за Рому и дико коверкает фамилии игроков Зори, например Мацапура у него Мацарупа и хоть ты его водки лишай) привет всем Игого и Шахтер123, которые хотят только ПРОФИТ, тогда как рашкоканалы за госдотации предлагают свой контент всем желающим. Зоря - неплохо в атаке, но как же защита привозит
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+2
-3
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
25.11.2021 в 23:20
Он извинился в начале второго тайма за это. Тяжело им наши фамилии выговаривать.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 23:25
тяжело с бумажки читать, вернее
0
0


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