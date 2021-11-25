Рома – Заря 4:0. Видео голов и обзор матча. Обновляется
Видеообзор поединка
AS Roma
Заря сыграла свой выездной матч 5-го тура Лиги конференций против Ромы.
Луганчане начали довольно активно, но мастерство римлян дало о себе знать уже на 15-й минуте – Эль-Шаарави вырезал шикарный пас на Переса, который и пробил Мацапуру.
Ну а под конец тайма римляне еще раз на скорости разорвали оборону гостей атакой, точку в которой поставил Дзаньоло.
Рома – Заря 3:0
Голы: Эль-Шаарави (15), Дзаньоло (33), Абрахам (46, 75)
Гол Эль-Шаарави:
Гол Дзаньоло:
Гол Абрахама:
Второй гол Абрахама:
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Комментарии (8)
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Maryan (Lviv)
25.11.2021 в 23:17
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.11.2021 в 23:06
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 22:53
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
25.11.2021 в 23:20
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 23:25
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