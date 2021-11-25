Рома – Заря 4:0. Видео голов и обзор матча. Обновляется

Заря сыграла свой выездной матч 5-го тура Лиги конференций против Ромы.

Луганчане начали довольно активно, но мастерство римлян дало о себе знать уже на 15-й минуте – Эль-Шаарави вырезал шикарный пас на Переса, который и пробил Мацапуру.

Ну а под конец тайма римляне еще раз на скорости разорвали оборону гостей атакой, точку в которой поставил Дзаньоло.

Рома – Заря 3:0

Голы: Эль-Шаарави (15), Дзаньоло (33), Абрахам (46, 75)

Гол Эль-Шаарави:

Гол Дзаньоло:

Гол Абрахама:

Второй гол Абрахама: