Довбик снова выручает. Вадуц - Днепр-1 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 сыграл свой четвертый матч в групповом раунде Лиги конференций – на выезде с Вадуцем.
Под проливным дождем счет открыли днепряне – на 25-й минуте Амаш прошил мощнейшим дальним ударом.
Впрочем, Вадуц успел отыграться еще до перерыва.
И все-таки Днепр-1 на последних минутах вырвал победу - в компенсированное время навес замкнул голвоой Довбик - 2:1.
Голы: Растодер (30) - Амаш (25), Довбик (90+1)
Обзор матча:
Гол Амаша:
Гол Растодера:
Гол Довбика:
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