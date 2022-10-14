Довбик снова выручает. Вадуц - Днепр-1 1:2. Видео голов и обзор матча

Днепр-1 сыграл свой четвертый матч в групповом раунде Лиги конференций – на выезде с Вадуцем.

Под проливным дождем счет открыли днепряне – на 25-й минуте Амаш прошил мощнейшим дальним ударом.

Впрочем, Вадуц успел отыграться еще до перерыва.

И все-таки Днепр-1 на последних минутах вырвал победу - в компенсированное время навес замкнул голвоой Довбик - 2:1.

Вадуц – Днепр-1 1:2

Голы: Растодер (30) - Амаш (25), Довбик (90+1)

Обзор матча:

Гол Амаша:

Гол Растодера:

Гол Довбика: