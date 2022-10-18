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Кривбасс все еще без побед. Александрия - Кривбасс 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор матча

Кривбасс все еще без побед. Александрия - Кривбасс 2:0. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

В 8-м туре УПЛ Александрия принимала Кривбасс.

Игра получилось довольно интересной, однако Кривбасс привез гол уже на 7-й минуте, а после перерыва горожане укрепили свое преимущество. 2:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Александрия - Кривбасс 2:0

Голы: Дмитрий Хомченовский 7 (авт.), Максим Третьяков 61

Удаления: Максим Дячук 73 - Назар Волошин 80

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2022 в 18:06
Кривбас як і Чорноморець щось зовсім слабо, хоча і тренери і гравці прийшли....
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