Кривбасс все еще без побед. Александрия - Кривбасс 2:0. Видео голов и обзор матча

В 8-м туре УПЛ Александрия принимала Кривбасс.

Игра получилось довольно интересной, однако Кривбасс привез гол уже на 7-й минуте, а после перерыва горожане укрепили свое преимущество. 2:0.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Александрия - Кривбасс 2:0

Голы: Дмитрий Хомченовский 7 (авт.), Максим Третьяков 61

Удаления: Максим Дячук 73 - Назар Волошин 80