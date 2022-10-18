Кривбасс все еще без побед. Александрия - Кривбасс 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
instagram.com/fckryvbas
В 8-м туре УПЛ Александрия принимала Кривбасс.
Игра получилось довольно интересной, однако Кривбасс привез гол уже на 7-й минуте, а после перерыва горожане укрепили свое преимущество. 2:0.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Дмитрий Хомченовский 7 (авт.), Максим Третьяков 61
Удаления: Максим Дячук 73 - Назар Волошин 80
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.10.2022 в 18:06
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