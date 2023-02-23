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Сплошные нули. Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0. Видеообзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Сплошные нули. Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0. Видеообзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" провел свой ответный матч плей-офф раунда Лиги конференций против кипрского АЕКа.

И матч, к сожалению, подтвердил худшие опасения.

Без Довбика команда Кучера фактически ничего не смогла придумать у чужих ворот. Как итог, ничья 0:0, которая после поражения в первом матче 0:1, выкидывает днепрян из еврокубков.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - АЕК (Ларнака) 0:0

Первый матч - 0:1

Обзор матча:

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В статье: АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
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