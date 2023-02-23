Сплошные нули. Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" провел свой ответный матч плей-офф раунда Лиги конференций против кипрского АЕКа.
И матч, к сожалению, подтвердил худшие опасения.
Без Довбика команда Кучера фактически ничего не смогла придумать у чужих ворот. Как итог, ничья 0:0, которая после поражения в первом матче 0:1, выкидывает днепрян из еврокубков.
О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Первый матч - 0:1
Обзор матча:
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