Сплошные нули. Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0. Видеообзор матча

"Днепр-1" провел свой ответный матч плей-офф раунда Лиги конференций против кипрского АЕКа.

И матч, к сожалению, подтвердил худшие опасения.

Без Довбика команда Кучера фактически ничего не смогла придумать у чужих ворот. Как итог, ничья 0:0, которая после поражения в первом матче 0:1, выкидывает днепрян из еврокубков.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

"Днепр-1" - АЕК (Ларнака) 0:0

Первый матч - 0:1

Обзор матча: