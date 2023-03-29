Бесславный конец. Отбор Евро U-19. Испания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: УАФ
Вчера, 28 марта, юношеская сборная Украины U-19 провела завершающий матч в группе элит-раунде квалификации Евро-2023.
После двух поражений в первых двух матчах украинцы уступили ив последнем поединке – разгромно проиграли Испании 0:4.
Три поражения в трех матчах и последнее место в группе.
Голы: Паласиос 3, Аларкон 7, Родригес 22, Барбера 59
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