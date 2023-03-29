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Бесславный конец. Отбор Евро U-19. Испания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Бесславный конец. Отбор Евро U-19. Испания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото: УАФ

Новина українською

Вчера, 28 марта, юношеская сборная Украины U-19 провела завершающий матч в группе элит-раунде квалификации Евро-2023.

После двух поражений в первых двух матчах украинцы уступили ив последнем поединке – разгромно проиграли Испании 0:4.

Три поражения в трех матчах и последнее место в группе.

Испания U-19 - Украина U-19 4:0

Голы: Паласиос 3, Аларкон 7, Родригес 22, Барбера 59

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В статье: Украина U-19
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