После дождичка в четверг. Кривбасс - Металлист 2:0. Видео голов и обзор матча

В 28-м туре УПЛ "Кривбасс" принимал "Металлист". Матч начался с задержкой из-за ливня, который обрушился на Кривой Рог.

В итоге, поединок начался на довольном тяжелом поле, на котором лучше себя проявили хозяева.

2:0 в пользу хозяев, и как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

Кривбасс - Металлист 2:0

Голы: Даниэль Соса 42, Рифет Капич 71