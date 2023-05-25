После дождичка в четверг. Кривбасс - Металлист 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fckryvbas.com
В 28-м туре УПЛ "Кривбасс" принимал "Металлист". Матч начался с задержкой из-за ливня, который обрушился на Кривой Рог.
В итоге, поединок начался на довольном тяжелом поле, на котором лучше себя проявили хозяева.
2:0 в пользу хозяев, и как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Даниэль Соса 42, Рифет Капич 71
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