Борьба обостряется. Львов - Ингулец 0:2. Видео голов и обзор матча

В 29-м туре УПЛ "Ингулец" одержал сверхважную для себя победу, обыграв немотивированный ФК "Львов".

После перерыва петровцы все-таки дожали соперника, который до перерыва все-таки оказывал сопротивление.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК "Львов" - "Ингулец" 0:2

Голы: Ковалев (52, пен), Ситало (71)