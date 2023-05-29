Борьба обостряется. Львов - Ингулец 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
inhulets.com
В 29-м туре УПЛ "Ингулец" одержал сверхважную для себя победу, обыграв немотивированный ФК "Львов".
После перерыва петровцы все-таки дожали соперника, который до перерыва все-таки оказывал сопротивление.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ковалев (52, пен), Ситало (71)
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