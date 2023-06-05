Офшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ? Настоящие владельцы украинского футбола
Новый выпуск "Записок украинского болельщика"!
Вы точно знаете, кто владеет украинским футболом? Попробую напомнить вам в этом видео: как криминал, оффшоры и скандалы связаны с клубами УПЛ и их владельцами. Кто официально владеет футбольными клубами из Украины?
00:00 Часть, без которой вы не обойдетесь
00:58 2,7 миллиарда от Ахметова
01:37 опоблок и Зоря
02:15 клуб для Зеленского?
02:39 партия регионов, скандалы и гражданство рф?
04:26 где-то здесь фото с януковичем
05:16 санкции СНБО и Минай
05:56 шучу о Львове / владелец криминал?
06:34 Козловский (не) президент Руха
07:40 где-то здесь о владельце из списка Форбс
08:34 Коломойский (не) в Днепре-1
09:26 загадочная владелица Черноморца
09:53 история Вереса
10:46 абалденно о Металлисте
12:04 офшоры Динамо
12:49 послесловие / что это?
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