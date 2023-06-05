Офшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ? Настоящие владельцы украинского футбола

Вы точно знаете, кто владеет украинским футболом? Попробую напомнить вам в этом видео: как криминал, оффшоры и скандалы связаны с клубами УПЛ и их владельцами. Кто официально владеет футбольными клубами из Украины?

00:00 Часть, без которой вы не обойдетесь

00:58 2,7 миллиарда от Ахметова

01:37 опоблок и Зоря

02:15 клуб для Зеленского?

02:39 партия регионов, скандалы и гражданство рф?

04:26 где-то здесь фото с януковичем

05:16 санкции СНБО и Минай

05:56 шучу о Львове / владелец криминал?

06:34 Козловский (не) президент Руха

07:40 где-то здесь о владельце из списка Форбс

08:34 Коломойский (не) в Днепре-1

09:26 загадочная владелица Черноморца

09:53 история Вереса

10:46 абалденно о Металлисте

12:04 офшоры Динамо

12:49 послесловие / что это?