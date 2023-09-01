Днепровский Титаник. Днепр-1 – Спартак 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" бесславно завершил европоход, вылетев и из Лиги конференций.
Сыграв в первом матче со "Спартаком" из Трнавы вничью, днепряне проиграли во втором поединке 1:2.
Тем не мене, игра получилась интересной – с автоголом, экстратаймами и удалениями.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Горосито 61 (авт.) – Даниэль 3, Буката 106
Удаления: Бабенко 99, Горин 108
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Комментарии (1)
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Sasha555 (Дніпро)
01.09.2023 в 01:13
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