Днепровский Титаник. Днепр-1 – Спартак 1:2. Видео голов и обзор матча

"Днепр-1" бесславно завершил европоход, вылетев и из Лиги конференций.

Сыграв в первом матче со "Спартаком" из Трнавы вничью, днепряне проиграли во втором поединке 1:2.

Тем не мене, игра получилась интересной – с автоголом, экстратаймами и удалениями.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Днепр-1” – “Спартак” 1:2 (первый матч 1:1)

Голы: Горосито 61 (авт.) – Даниэль 3, Буката 106

Удаления: Бабенко 99, Горин 108