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Днепровский Титаник. Днепр-1 – Спартак 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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(1 голосов)

Видеообзор матча

Днепровский Титаник. Днепр-1 – Спартак 1:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" бесславно завершил европоход, вылетев и из Лиги конференций.

Сыграв в первом матче со "Спартаком" из Трнавы вничью, днепряне проиграли во втором поединке 1:2.

Тем не мене, игра получилась интересной – с автоголом, экстратаймами и удалениями.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Днепр-1” – “Спартак” 1:2 (первый матч 1:1)

Голы: Горосито 61 (авт.) – Даниэль 3, Буката 106

Удаления: Бабенко 99, Горин 108

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Sasha555 (Дніпро)
01.09.2023 в 01:13
Судья пи...ю.дар...аст! А СК-это гнилое дно!!!
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