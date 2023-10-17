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Мальта - Украина 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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(1 голосов)

Видеообзор поединка

Мальта - Украина 1:3. Видео голов и обзор матча

instagram.com/maltafa1900

Новина українською

Сборная Украины провела свой матч отбора Евро-2024 против Мальты.

Наши начали категорически плохо, пропустив уже на 14-й минуте, но смогли уйти на перерыв ведя в счете.

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Второй тайм оказался нервным, Украина не всегда контролировала игру, но Мудрик в концовке снял все вопросы, забив свой первый гол за национальную команду.

Мальта – Украина 1:3

Голы: Мбонг (14) - Камензули (38, аг.), Довбик (42, пен.), Мудрик (85)

Гол Мбонга:

Автогол Камензули:

Гол Довбика:

Гол Мудрика:

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В статье: Украина Мальта
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.10.2023 в 22:49
пока не забили с игры не одного гола --меняйте Сидора--Ваната а Русина и ещё одного нападающего на поле--очень слабая игра они забили гол и все встали в защиту --нет скорости ударов по воротам--Англия---Италия пока 1-1
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