Мальта - Украина 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Сборная Украины провела свой матч отбора Евро-2024 против Мальты.
Наши начали категорически плохо, пропустив уже на 14-й минуте, но смогли уйти на перерыв ведя в счете.
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Второй тайм оказался нервным, Украина не всегда контролировала игру, но Мудрик в концовке снял все вопросы, забив свой первый гол за национальную команду.
Мальта – Украина 1:3
Голы: Мбонг (14) - Камензули (38, аг.), Довбик (42, пен.), Мудрик (85)
Гол Мбонга:
Автогол Камензули:
Гол Довбика:
Гол Мудрика:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.10.2023 в 22:49
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