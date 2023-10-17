Мальта - Украина 1:3. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины провела свой матч отбора Евро-2024 против Мальты.

Наши начали категорически плохо, пропустив уже на 14-й минуте, но смогли уйти на перерыв ведя в счете.

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Второй тайм оказался нервным, Украина не всегда контролировала игру, но Мудрик в концовке снял все вопросы, забив свой первый гол за национальную команду.

Мальта – Украина 1:3

Голы: Мбонг (14) - Камензули (38, аг.), Довбик (42, пен.), Мудрик (85)

Гол Мбонга:

Автогол Камензули:

Гол Довбика:

Гол Мудрика: