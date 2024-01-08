Правда о Донбасс Арене / Как изменился стадион во время войны? Как сейчас выглядит Донбасс Арена? ВИДЕО
Видеосюжет
Скріншот з відео
"Донбасс Арена" - когда-то один из лучших и красивейших стадионов Украины. С 2014-го года Донецк вместе со стадионом находится во временной оккупации сепаратистами и Россией. Что произошло со стадионом "Шахтера", как изменилась и как сейчас выглядит "Донбасс Арена"?
Смотрите на видео от "Записки українського болєльщика".
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terber (ternopil)
08.01.2024 в 14:02
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