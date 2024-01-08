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Правда о Донбасс Арене / Как изменился стадион во время войны? Как сейчас выглядит Донбасс Арена? ВИДЕО

Видео

Видеосюжет

Правда о Донбасс Арене / Как изменился стадион во время войны? Как сейчас выглядит Донбасс Арена? ВИДЕО

Скріншот з відео

Новина українською

"Донбасс Арена" - когда-то один из лучших и красивейших стадионов Украины. С 2014-го года Донецк вместе со стадионом находится во временной оккупации сепаратистами и Россией. Что произошло со стадионом "Шахтера", как изменилась и как сейчас выглядит "Донбасс Арена"?

Смотрите на видео от "Записки українського болєльщика".

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Донбасс Арена
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Источник:
YouTube
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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terber (ternopil)
08.01.2024 в 14:02
пох.....ю
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1
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Комментарии 1
terber (ternopil)
08.01.2024 в 14:02
пох.....ю
Ответить
0
1

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