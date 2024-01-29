Очередное поражение на сборах. Динамо - Легия 1:3. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 29 января, "Динамо" провело свой второй спарринг на зимних сборах в Турции. И снова – неудачно. Киевляне сегодня проиграли польской "Легии".

О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Легия" 1:3

Голы: Пономаренко 34 – 31, 45, 55