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Очередное поражение на сборах. Динамо - Легия 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Очередное поражение на сборах. Динамо - Легия 1:3. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 29 января, "Динамо" провело свой второй спарринг на зимних сборах в Турции. И снова – неудачно. Киевляне сегодня проиграли польской "Легии".

О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Легия" 1:3

Голы: Пономаренко 34 – 31, 45, 55

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Динамо (Киев) Легия (Варшава)
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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
29.01.2024 в 20:20
Игра Динамо озадачивает.Подчеркиваю не результат а игра
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
29.01.2024 в 20:20
Игра Динамо озадачивает.Подчеркиваю не результат а игра
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.01.2024 в 19:55
Сашо долго не протянет
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