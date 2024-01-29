Очередное поражение на сборах. Динамо - Легия 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В понедельник, 29 января, "Динамо" провело свой второй спарринг на зимних сборах в Турции. И снова – неудачно. Киевляне сегодня проиграли польской "Легии".
О том, как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Пономаренко 34 – 31, 45, 55
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tolina-ystas (Краматорск)
29.01.2024 в 20:20
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