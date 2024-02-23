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С чудо-голом Кузыка. ЛНЗ - Кривбасс 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

С чудо-голом Кузыка. ЛНЗ - Кривбасс 0:3. Видео голов и обзор матча

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Весенняя часть УПЛ открылась матчем 18-го тура, в котором ЛНЗ в Ковалевке принимал "Кривбасс".

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Матч получился неплохим и довольно интересным. "Кривбасс" выглядел лучше и закономерно победил, забив три сухих гола, из которых отдельно следует выделить гол Кузыка.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Кривбасс" 0:3

Голы: Илич 45 (пенальти), Аду 54, Кузык 63

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