С чудо-голом Кузыка. ЛНЗ - Кривбасс 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fckryvbas.com
Весенняя часть УПЛ открылась матчем 18-го тура, в котором ЛНЗ в Ковалевке принимал "Кривбасс".
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Матч получился неплохим и довольно интересным. "Кривбасс" выглядел лучше и закономерно победил, забив три сухих гола, из которых отдельно следует выделить гол Кузыка.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Илич 45 (пенальти), Аду 54, Кузык 63
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