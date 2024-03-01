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И Бойко отдельный привет. Полесье - ЛНЗ 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор матча

И Бойко отдельный привет. Полесье - ЛНЗ 0:1. Видео гола и обзор матча

instagram.com/fcpolissya

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

19-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Полесье" принимало ЛНЗ.

Матч почти закончился нулевой ничьей, однако на 92-й минуте грубо ошибся голкипер хозяев Денис Бойко, чем и воспользовался Денис Олейник.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - ЛНЗ 0:1

Гол: Олейник 90+2

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Комментарии
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911+ (Харків)
01.03.2024 в 22:31
Пас назад на воротаря з такою силою віддав Шабанов, а пам'ятатимуть усі вибиття Бойко на ногу Дениса Олійника.
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Комментарии 1
911+ (Харків)
01.03.2024 в 22:31
Пас назад на воротаря з такою силою віддав Шабанов, а пам'ятатимуть усі вибиття Бойко на ногу Дениса Олійника.
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