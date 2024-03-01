И Бойко отдельный привет. Полесье - ЛНЗ 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор матча
instagram.com/fcpolissya
19-й тур УПЛ открывался матчем, в котором "Полесье" принимало ЛНЗ.
Матч почти закончился нулевой ничьей, однако на 92-й минуте грубо ошибся голкипер хозяев Денис Бойко, чем и воспользовался Денис Олейник.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Олейник 90+2
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
911+ (Харків)
01.03.2024 в 22:31
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Полесье рискует упасть ниже Динамо и Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Один из матчей 20-го тура УПЛ перенесен: известна причина решения
- WSJ опубликовал документ, на котором мог базироваться мирный договор между РФ и Украиной в 2022. Известны условия России
- Очень странные дела. Оболонь - Черноморец 1:1. Видео голов и обзор матча
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Красотка дня. Дочь итальянской легенды и возлюбленная аргентинской звезды Марселя. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1