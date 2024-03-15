Будем считать, что случайность. Игрок Шахтера в спарринге с Карпатами вынес арбитра. ВИДЕО

15 марта в товарищеском матче лидер УПЛ сыграл с лидером Первой лиги – "Шахтер" во Львове провел спарринг с "Карпатами". Игра завершилась вничью 2:2 .

Кроме забитых голов, в игре не обошлось и без забавных моментов: на 72-й минуте вингер Шахтера Педриньо случайно врезался в арбитра Александра Шандора, который обслуживал спарринг.

Все поулыбались, но действительно хорошо, что обошлось без травм, ведь рефери обслуживает матчи УПЛ, то есть, входи в элиту нашего судейского корпуса.