Будем считать, что случайность. Игрок Шахтера в спарринге с Карпатами вынес арбитра. ВИДЕО
На самом деле, случайный, и не самый смешной эпизод
shakhtar.com
15 марта в товарищеском матче лидер УПЛ сыграл с лидером Первой лиги – "Шахтер" во Львове провел спарринг с "Карпатами".
Кроме забитых голов, в игре не обошлось и без забавных моментов: на 72-й минуте вингер Шахтера Педриньо случайно врезался в арбитра Александра Шандора, который обслуживал спарринг.
Все поулыбались, но действительно хорошо, что обошлось без травм, ведь рефери обслуживает матчи УПЛ, то есть, входи в элиту нашего судейского корпуса.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия отрывается от зоны вылета, Динамо и Шахтер побеждают. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Орбан в праздничной речи обратился к толпе помочь "оккупировать Брюссель"
- Трубин встретится с обидчиком Шахтёра. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Чемпион не оставил шансов аутсайдеру. Шахтер – Минай 2:0. Видео голов и обзор матча
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн